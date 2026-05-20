Американские СМИ обратились к Трампу с одним призывом

AC: США придется вывести войска с Ближнего Востока

Администрация Соединенных Штатов будет вынуждена сократить свое военное присутствие на Ближнем Востоке после завершения войны с Ираном. Об этом сказано в статье, опубликованной в журнале The American Conservative.

Отмечается, что Штаты до сих пор не смогли достичь своих целей в ходе конфликта с Ираном. При этом закрытие Ормузского пролива привело к скачку цен на нефть и другие энергоносители.

«Однако на фоне всех бессмысленных потерь для интересов США и безопасности на Ближнем Востоке просматривается и положительный момент. У Соединенных Штатов сейчас нет иного выбора, кроме как сократить свое присутствие в регионе», — говорится в статье.

По мнению журналистов, персонал многих американских военных баз был частично или полностью эвакуирован еще до начала конфликта или в первые дни противостояния. Следовательно, этим объекты не сыграли какой-либо значимой роли в войне.

Ранее сообщалось, что союзники США должны присоединиться к Вашингтону в его политике санкционного давления на Иран. Об этом заявил министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент. По его словам, в этом вопросе нет места оправданиям, так как речь идет о борьбе с финансированием терроризма. Кроме того, Бессент сказал, что союзники США должны более тщательно соблюдать санкции против Ирана.