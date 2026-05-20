Вэнс оценил вероятность вечной войны с Ираном

Вэнс: Мы сделаем дело в Иране и вернемся домой

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что возможная военная операция Вашингтона против Ирана не превратится в «вечную войну». Его слова передает Reuters.

«Это не вечная война. Мы сделаем дело и вернемся домой», — сказал политик.

Ранее Вэнс объявил, что Вашингтон уже достиг значительного прогресса в переговорах с Ираном для заключения сделки. Однако возобновление военной кампании остается возможным.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут возобновить удары по Ирану уже в ближайшую пятницу или в один из последующих дней.

