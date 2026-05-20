Вэнс оценил вероятность вечной войны с Ираном

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что возможная военная операция Вашингтона против Ирана не превратится в «вечную войну». Его слова передает Reuters.
«Это не вечная война. Мы сделаем дело и вернемся домой», — сказал политик.
Ранее Вэнс объявил, что Вашингтон уже достиг значительного прогресса в переговорах с Ираном для заключения сделки. Однако возобновление военной кампании остается возможным.
До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут возобновить удары по Ирану уже в ближайшую пятницу или в один из последующих дней.