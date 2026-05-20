В США назвали главный просчет Трампа в отношении Ирана

WSJ: Трамп сам создал проблемы с иранской ядерной программой, выйдя из СВПД

Президент США Дональд Трамп сам себе создал проблемы с Ираном, выйдя из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

«Первая ошибка заключалась в том, что Трамп вышел из СВПД именно тогда, когда тот работал. А вторая большая ошибка в том, что Иран отказался от предложения администрации [Джо] Байдена восстановить СВПД. Оглядываясь назад, можно сказать, что Байден мог бы приложить больше усилий на более раннем этапе своего президентства. Но в итоге ошибки допустили обе стороны», — указал директор Центра ближневосточных исследований при Университете Брандейс Гэри Саморе.

Похожее мнение высказал один из американских переговорщиков по СВПД Ричард Нефью. Он подчеркнул, что иранская ядерная программа не продвинулась бы так далеко, если бы Трамп не вышел из соглашения. По словам других экспертов, решение американского лидера «лишь ускорило наступление дня расплаты, поскольку большинство ограничений соглашения в конечном итоге истекут».

Ранее Трамп потребовал от Ирана обозначить факт отказа от разработки ядерного оружия в письменной форме. При этом глава Белого дома заявил, что у США есть возможность достичь определенных соглашений с Исламской Республикой в рамках переговорного процесса о завершении конфликта на Ближнем Востоке.