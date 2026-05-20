Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:47, 20 мая 2026Мир

В США назвали главный просчет Трампа в отношении Ирана

WSJ: Трамп сам создал проблемы с иранской ядерной программой, выйдя из СВПД
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evan Vucci / Reuters

Президент США Дональд Трамп сам себе создал проблемы с Ираном, выйдя из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

«Первая ошибка заключалась в том, что Трамп вышел из СВПД именно тогда, когда тот работал. А вторая большая ошибка в том, что Иран отказался от предложения администрации [Джо] Байдена восстановить СВПД. Оглядываясь назад, можно сказать, что Байден мог бы приложить больше усилий на более раннем этапе своего президентства. Но в итоге ошибки допустили обе стороны», — указал директор Центра ближневосточных исследований при Университете Брандейс Гэри Саморе.

Похожее мнение высказал один из американских переговорщиков по СВПД Ричард Нефью. Он подчеркнул, что иранская ядерная программа не продвинулась бы так далеко, если бы Трамп не вышел из соглашения. По словам других экспертов, решение американского лидера «лишь ускорило наступление дня расплаты, поскольку большинство ограничений соглашения в конечном итоге истекут».

Ранее Трамп потребовал от Ирана обозначить факт отказа от разработки ядерного оружия в письменной форме. При этом глава Белого дома заявил, что у США есть возможность достичь определенных соглашений с Исламской Республикой в рамках переговорного процесса о завершении конфликта на Ближнем Востоке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле прокомментировали заявления Литвы о нападении на Калининград

    В Британии отчитали Литву за призыв напасть на Калининградскую область

    Защита обжаловала приговор ученым РАН по делу о госизмене

    Готовивший поджог на железной дороге в российском регионе попал на видео

    На Украине задержали несколько высших чиновников Нацполиции

    Москвичам рассказали о погоде на день

    Российский приграничный регион подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ

    Стало известно о планах замещения рабочих мест в России

    Гвардиола назвал причины поражения «Манчестер Сити» «Арсеналу» в чемпионской гонке АПЛ

    Признанный умершим 88-летний мужчина очнулся в похоронном бюро

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok