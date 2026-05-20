Силовые структуры
09:24, 20 мая 2026

Раскрыт типичный портрет нападавших на российские школы подростков

МВД: Подростки, напавшие на школы, чаще из благополучных и полных семей
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Подростки, нападавшие на учебные заведения в России, чаще из внешне благополучных и полных сетей. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ Александр Богданов, передает ТАСС.

Также, по словам Богданова, эти несовершеннолетние положительно характеризуются преподавателями, не пропускают занятий, не стоят на учете, не конфликтуют со сверстниками и не испытывают финансовых трудностей. Родители таких детей иногда сами работают в педагогической сфере, либо являются сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что с начала 2026 года МВД предотвратило 52 нападения на учебные организации.

