Самый разыскиваемый убийца России стал известным писателем и умер под псевдонимом

Самый разыскиваемый убийца России стал известным писателем и умер нераскрытым

Один из самых разыскиваемых убийц в России Семен Ермолинский, который входил в жестокую банду в Екатеринбурге, умер под чужим именем от коронавируса. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на мать Ермолинского.

Мужчина сбежал в Белоруссию в 2012 году, когда начались аресты участников банды — на ее счету было 16 расправ. В соседней стране Ермолинский стал жить под именем Андрея Миллера, занялся написанием хорроров и вскоре обрел популярность. При этом свое лицо он никогда не показывал фанатам, хоть и проводил прямые эфиры в интернете.

В период пандемии Ермолинский, по словам матери, заразился коронавирусом, но не стал обращаться к врачам, боясь, что его личность раскроют. В результате у него начались осложнения.

