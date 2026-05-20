Си Цзиньпин оценил переговоры с Путиным

Си Цзиньпин назвал переговоры с Путиным дружескими

Председатель КНР Си Цзиньпин оценил переговоры с президентом России Владимиром Путиным как дружеские и плодотворные. Его слова приводит РИА Новости.

«Только что у меня с президентом Путиным состоялись углубленные, дружеские и плодотворные переговоры», — сообщил китайский лидер в заявлении для СМИ по итогам встречи.

Путин, в свою очередь, отметил, что контакты прошли в «традиционно теплой, товарищеской и конструктивной атмосфере».

Ранее Си Цзиньпин заявил, что в настоящее время гегемония и раскол наблюдаются в условиях хаотичной международной ситуации. При этом он подчеркнул, что стремление к миру, развитию и сотрудничеству по-прежнему остается чаянием народа и веянием времени.