Си Цзиньпин выступил с тревожным заявлением

Си Цзиньпин: Гегемония наблюдается в условиях хаотичной международной ситуации

Гегемония и раскол наблюдаются на сегодняшний день в условиях хаотичной международной ситуации. С таким тревожным заявлением выступил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным, пишет РИА Новости.

«В условиях хаотичной международной ситуации наблюдается раскол, односторонность и гегемония, но стремление к миру, развитию и сотрудничеству по-прежнему остается чаянием народа и веянием времени», — отметил китайский политик.

Владимир Путин прибыл в Китай во вторник, 19 мая. Для российской делегации была организована торжественная церемония с участием почетного караула и детей, размахивающих флагами двух стран. У самолета президента РФ встретил глава МИД страны Ван И и проводил до автомобиля Aurus. Позже Путин и Си Цзиньпин встретились на центральной площади Тяньаньмэнь в Пекине. Момент сняли на видео.

До этого официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь объявил, что Китай рад приезду российского лидера в Пекин. По словам дипломата, в ходе переговоров главы государств обсудят сотрудничество в разных сферах, а также региональные и международные вопросы.

