Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:47, 20 мая 2026Мир

Си Цзиньпин выступил с тревожным заявлением

Си Цзиньпин: Гегемония наблюдается в условиях хаотичной международной ситуации
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Evan Vucci / Pool / Reuters

Гегемония и раскол наблюдаются на сегодняшний день в условиях хаотичной международной ситуации. С таким тревожным заявлением выступил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным, пишет РИА Новости.

«В условиях хаотичной международной ситуации наблюдается раскол, односторонность и гегемония, но стремление к миру, развитию и сотрудничеству по-прежнему остается чаянием народа и веянием времени», — отметил китайский политик.

Владимир Путин прибыл в Китай во вторник, 19 мая. Для российской делегации была организована торжественная церемония с участием почетного караула и детей, размахивающих флагами двух стран. У самолета президента РФ встретил глава МИД страны Ван И и проводил до автомобиля Aurus. Позже Путин и Си Цзиньпин встретились на центральной площади Тяньаньмэнь в Пекине. Момент сняли на видео.

До этого официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь объявил, что Китай рад приезду российского лидера в Пекин. По словам дипломата, в ходе переговоров главы государств обсудят сотрудничество в разных сферах, а также региональные и международные вопросы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин и Си Цзиньпин встретились в Пекине для переговоров. Что известно о первых соглашениях с Китаем?

    Путин оценил переговоры с Си

    Военкор назвал суть ядерных учений России

    Вэнс оценил вероятность вечной войны с Ираном

    41-летняя женщина рассказала об особенностях жизни с 80-летним мужем

    Названы самые распространенные мошеннические схемы для обмана дачников

    Раскрыты детали массированной ночной атаки ВСУ на регионы России

    Названный бомжом конгрессмен намекнул на участие в выборах президента США

    ЕС почти вдвое увеличил закупки ряда товаров из России

    Поставки российского газа в Китай взлетели

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok