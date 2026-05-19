10:58, 19 мая 2026

Китай поприветствовал визит Путина в страну

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool / Reuters

Китай рад приезду российского лидера Владимира Путина. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, передает РИА Новости

«Китай приветствует визит президента России Владимира Путина», — сказал дипломат. По его словам, в ходе переговоров главы двух государств обсудят сотрудничество в разных сферах, а также региональные и международные вопросы.

Представитель китайского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что темы для обмена мнениями представляют взаимный интерес для обеих стран.

Президент России Владимир Путин во вторник, 19 мая, отправится с официальным визитом в Китай по приглашению лидера КНР Си Цзиньпина. Поездка российского лидера приурочена к 25-летию подписания основополагающего для межгосударственных связей Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. В рамках двухдневного визита также запланирована встреча с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном для обсуждения перспектив торгово-экономического сотрудничества.

