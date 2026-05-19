11:43, 19 мая 2026Наука и техника

Найден способ отказаться от постоянных инъекций инсулина при диабете

Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Швейцарские ученые разработали гидрогель, который может помочь пациентам с диабетом первого типа отказаться от постоянных инъекций инсулина. Результаты исследования опубликованы в журнале Trends in Biotechnology (TB).

Исследователи из Женевского университета и Университетской больницы Женевы создали материал под названием Amniogel. В него помещают островковые клетки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин. Гель формирует вокруг клеток сеть микрососудов, благодаря чему они лучше приживаются после трансплантации и получают питание.

В экспериментах на мышах с диабетом такие импланты поддерживали нормальный уровень сахара в крови не менее 100 дней. Результаты оказались значительно лучше по сравнению с обычной пересадкой клеток без защитного геля.

Основой для Amniogel стала амниотическая мембрана плаценты, которую получают после родов. Авторы работы отмечают, что материал также способен частично защищать пересаженные клетки от иммунной атаки. В будущем технология может стать основой для создания полноценной биоинженерной поджелудочной железы и использоваться не только при диабете, но и для других клеточных терапий.

Ранее ученые выяснили, что повышенный уровень сахара у беременных повышает риск диабета у их детей.

