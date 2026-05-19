Новости спорта
12:28, 19 мая 2026

Назван фаворит пятого матча финальной серии Кубка Гагарина

«Локомотив» назван фаворитом пятого матча финальной серии Кубка Гагарина
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Букмекеры назвали фаворита пятого матча финальной серии Кубка Гагарина, в котором ярославский «Локомотив» на своей площадке примет казанский «Ак Барс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Аналитики отдают преимущество хозяевам. На победу «Локомотива» в основное время можно поставить с коэффициентом 2,30. На итоговый успех ярославцев принимаются ставки с коэффициентом 1,70.

Победа «Ак Барса» в основное время котируется коэффициентом 3,00. На успех казанцев с учетом овертайма можно поставить с коэффициентом 2,16.

Пятый матч пройдет в Ярославле во вторник, 19 мая. Игра начнется в 19:00 по московскому времени. На данный момент счет в серии до четырех побед равный — 2-2.

