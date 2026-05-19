Массовая драка со стрельбой произошла в российском городе

МВД: В Одинцово мужчина открыл стрельбу в ходе драки, возбуждено дело

В подмосковном городе Одинцово произошла массовая драка со стрельбой, троим пострадавшим потребовалась медицинская помощь. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Полицейскими возбуждено уголовное дело о хулиганстве. По данным следствия, потасовка случилась у жилого дома на улице Чистяковой в микрорайоне Трехгорка. Прибывшие по вызову силовики установили, что во время конфликта между мужчинами один из них выхватил пистолет и произвел несколько выстрелов в оппонентов.

В результате стрельбы пострадали трое в возрасте от 40 до 45 лет, они с телесными повреждениями обратились в больницу. Шестерых участников драки в возрасте от 36 до 43 лет доставили в отдел полиции. Изъят травматический пистолет.

Помимо уголовной ответственности, их привлекли к административной — по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).

