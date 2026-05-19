Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:25, 19 мая 2026Силовые структуры

Массовая драка со стрельбой произошла в российском городе

МВД: В Одинцово мужчина открыл стрельбу в ходе драки, возбуждено дело
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В подмосковном городе Одинцово произошла массовая драка со стрельбой, троим пострадавшим потребовалась медицинская помощь. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Полицейскими возбуждено уголовное дело о хулиганстве. По данным следствия, потасовка случилась у жилого дома на улице Чистяковой в микрорайоне Трехгорка. Прибывшие по вызову силовики установили, что во время конфликта между мужчинами один из них выхватил пистолет и произвел несколько выстрелов в оппонентов.

В результате стрельбы пострадали трое в возрасте от 40 до 45 лет, они с телесными повреждениями обратились в больницу. Шестерых участников драки в возрасте от 36 до 43 лет доставили в отдел полиции. Изъят травматический пистолет.

Помимо уголовной ответственности, их привлекли к административной — по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).

Ранее сообщалось, что мигранты устроили массовую драку на птицефабрике «Синявинская» в Кировском районе Ленинградской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Страна НАТО впервые сбила украинский беспилотник

    Призывавшего в социальных сетях к терроризму россиянина задержали

    Блогерша Самойлова не смогла назвать столицу российского региона

    Синоптики признались в невозможности спрогнозировать определенную погоду

    Раскрыт неожиданный маркер развития болезни Альцгеймера

    В сети обсудили внешность 61-летнего Роберта Дауни-младшего на новом фото

    Массовая драка со стрельбой произошла в российском городе

    Россиян призвали не ждать падения цен на один тип жилья

    Призывавшего уничтожить Московский Кремль иностранца задержали

    Названы трассы в Москве с игнорирующими одно правило движения водителями

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok