10:01, 13 мая 2026Россия

Мигранты устроили массовую драку на российской птицефабрике

Майя Назарова

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Мигранты устроили массовую драку на птицефабрике «Синявинская» в Кировском районе Ленинградской области. Как стало известно Telegram-каналу «Mash на Мойке», в конфликте участвовали около 60 человек.

По данным российского издания, 20 человек пострадали, семь из них находятся в тяжелом состоянии.

Во время драки иностранцы использовали палки и камни. Сотрудники полиции прибыли на место, 12 человек доставили в отдел. По факту случившегося была организована проверка, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого сообщалось, что в подмосковном Подольске у торгового центра произошла драка с участием более 30 человек и стрельбой. По предварительной информации, конфликт начался в ресторане «Хансарай» в районе Климовск.

