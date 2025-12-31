Реклама

Россия
02:04, 31 декабря 2025

В Подмосковье произошла массовая драка со стрельбой

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В подмосковном Подольске произошла стрельба у ТЦ «Гран» с участием более 30 человек, сообщает Telegram-канал Mash.

Возле торгового центра произошла массовая драка. Люди в черной одежде сцепились в толпе, а затем несколько участников открыли огонь и быстро скрылись. По предварительной информации, конфликт начался в ресторане «Хансарай» в районе Климовск.

Как пишет Telegram-канал Shot, две группы молодых людей что-то не поделили в чайхоне и решили выяснить отношения на улице. Испуганные очевидцы вызвали на место полицию, проводится проверка и поиск самых активных участников конфликта.

Ранее в Щербинке произошла массовая драка с поножовщиной между мигрантами на одной из строек. Накануне вечером бригадиру позвонил рабочий, который стал угрожать, а потом предложил «выяснить отношения». Мужчина приехал на условленное место на улицу Юбилейную, где его ждали трое. После короткой перепалки один из них нанес бригадиру два удара канцелярским ножом.

