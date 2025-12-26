Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:17, 26 декабря 2025Силовые структуры

Массовая драка с поножовщиной произошла между мигрантами на одной из строек Москвы

В Щербинке мигранты подрались на стройке, рабочий порезал бригадира
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Щербинке произошла массовая драка с поножовщиной между мигрантами на одной из строек. Об этом пишет «МК».

По данным издания, накануне вечером бригадиру позвонил рабочий, который стал угрожать, а потом предложил «выяснить отношения». Мужчина приехал на условленное место на улицу Юбилейную, где его ждали трое. После короткой перепалки один из них нанес бригадиру два удара канцелярским ножом — первый пришелся в живот, но лезвие сложилось, второй ранил пострадавшего в щеку.

Нападавшего скрутил друг бригадира, находившийся рядом. Он же вызвал экстренные службы. Медики госпитализировали раненого и наложили ему на лицо шесть швов. Полиция задержала одного из участников драки. Выяснилось, что у задержанного, гражданина одной из стран СНГ, отсутствуют разрешительные документы. Пострадавший отказался писать заявление в полицию, в связи с чем уголовное дело не возбуждено. Подготовлены материалы для выдворения мигранта.

Ранее в Санкт-Петербурге был задержан 19-летний мигрант, который подозревается в поножовщине в местном хостеле.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта позиция Путина по Донбассу

    В России закончилась гонка зарплат. Кто останется в выигрыше?

    Путин предрек революцию нового типа

    На Западе забеспокоились из-за пункта в плане Зеленского

    Больше полутора десятка дронов выпустили ВСУ по Крыму

    В Белоруссии высказались о характере украинских властей

    Экс-жена Аршавина рассказала о состоянии после курса по восстановлению носа

    Москвичам рассказали о работе парковок и транспорта в Новый год

    Видео с тараканами в новогоднем подарке из российского детсада проверили на подлинность

    Массовая драка с поножовщиной произошла между мигрантами на одной из строек Москвы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok