Собчак ответила попросившей проверить ее интервью на пропаганду ЛГБТ Мизулиной

Собчак заявила, что ее интервью с блогером Синяком не нарушает закон о пропаганде ЛГБТ

Ведущая и журналистка Ксения Собчак ответила главе Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерине Мизулиной, попросившей проверить ее интервью с блогером Игорем Синяком на пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Пост об этом Собчак опубликовала в своем Telegram-канале.

«Есть четкий закон, и он нарушен нами не был — никакой пропаганды чего-либо и призывов в видео нет. А есть разговор с человеком. С таким же, как мы, просто который выглядит так, как ему нравится», — написала ведущая. Собчак добавила, что, по ее мнению, в России есть много людей, которые выглядят и одеваются, как Синяк.

Ранее во вторник, 2 июня, Мизулина рассказала, что обратилась к МВД с просьбой проверить интервью Собчак на пропаганду ЛГБТ. Глава ЛБИ также назвала ролик провокацией.

Интервью Синяка Собчак вышло 1 июня. За день ролик набрал более 1,3 миллиона просмотров. В нем блогер, в частности, раскрыл новые подробности ограбления его квартиры, произошедшего в начале 2026 года, и рассказал о переезде в Россию.