Названы условия для установки шлагбаума в СНТ

Юрист Виноградов: Установка шлагбаума в СНТ требует согласия соседей

Установка шлагбаума в СНТ требует согласия большинства соседей. Кроме того, объект не должен нарушать пожарную безопасность, рассказал член Общественной палаты, доктор юридических наук, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов в беседе с RT.

По словам юриста, объекты инфраструктуры на землях в собственности СНТ или долевой собственности его членов относятся к имуществу общего пользования, поэтому решение об установке шлагбаума должно быть принято на общем собрании. Речь идет о введении режима доступа на общую территорию, поэтому самовольная установка может рассматриваться как незаконное ограничение доступа к объектам инфраструктуры.

При этом собственники должны иметь возможность свободно и бесплатно проходить и проезжать по общей земле к своим участкам. Беспрепятственный проезд также необходимо обеспечить пожарной технике — для этого шлагбаум должен открываться автоматически или иметь круглосуточный механизм допуска.

