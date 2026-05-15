18:43, 15 мая 2026

Дачникам перечислили правила установки теплицы

Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Diadia Sega / Shutterstock / Fotodom

Для теплицы важно выбрать ровный и хорошо освещенный участок без постоянного затенения от дома, деревьев или хозяйственных построек. О том, как правильно установить эту конструкцию на дачном участке, RT рассказала эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Александра Чихринова.

Теплицу необходимо располагать так, чтобы она получала максимум солнечного света в течение дня. Важно учитывать нагрузку от ветра. Специалист объяснила, что на открытых участках теплица сильнее расшатывается из-за порывов ветра, поэтому каркас и крепления должны быть достаточно надежными.

Отдельное внимание нужно уделить грунту и отводу воды. Если теплицу поставить в низине или на участке, где весной и после дождей скапливается влага, возрастает риск просадки, перекоса и переувлажнения почвы внутри. При необходимости следует предусмотреть дренаж.

Желательно установить теплицу так, чтобы был не затруднен доступ к поливу, а также чтобы было удобно свободно открывать двери и форточки. Вокруг теплицы необходимо иметь проходы для обслуживания и ремонта.

Чаще всего дачники совершают ошибку, устанавливая теплицу на неподготовленный грунт без выравнивания основания. Еще одна распространенная проблема — слишком близкое расположение к забору, деревьям или постройкам.

Также эксперт напомнила, что теплица не должна нарушать границ смежной территории и создавать неудобств соседям — например, затенение или проблемы с водоотводом. Постройку следует установить в соответствии с нормативами, если участок находится в СНТ (садоводческом некоммерческом товариществе).

Теплица может быть как временной, так и капитальной постройкой — если, например, стоит на фундаменте и подключена к коммуникациям. В последнем случае следует заранее уточнить требования к размещению в местной администрации или у кадастрового специалиста. Это поможет понять, потребуется ли регистрация права в Росреестре и будет ли объект учитываться при расчете налога на имущество.

Ранее дачникам посоветовали сэкономить на оплате электричества с помощью льготного сельского тарифа.

