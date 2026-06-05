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16:21, 5 июня 2026Мир

В России оценили шансы на встречу Путина и Зеленского в Швейцарии

Посол РФ в Берне Гармонин: Швейцария остается недружественной России страной
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stefan Wermuth / Reuters

Швейцария остается недружественной для России страной. Так на вопрос о встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на швейцарской территории ответил посол РФ в Берне Сергей Гармонин, передает РИА Новости.

«[Швейцарская] Конфедерация — недружественная нам страна, она четко идет в антироссийском фарватере коллективного Запада», — отметил он.

По словам дипломата, Швейцария полностью поддерживает Украину. Кроме того, страна оказывает украинским властям значительную финансовую и материальную помощь.

Ранее в Швейцарии подтвердили готовность страны принять саммит России и Украины на высшем уровне. Об этом заявил представитель МИД конфедерации Николя Бидо.

Заявление прозвучало после того, как вечером в четверг, 4 июня, Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо Владимиру Путину. В нем он, в частности, предложил российскому лидеру провести встречу в Швейцарии, Турции или одной из арабских стран.

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