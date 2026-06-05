Европейская страна подтвердила готовность принять саммит по Украине

МИД Швейцарии: Страна готова принять саммит по Украине и поддерживает связи со сторонами

Швейцария готова принять саммит по урегулированию конфликта на Украине и поддерживает связи с каждой из сторон. На это указал представитель Министерства иностранных дел страны Николя Бидо, передает РИА Новости.

«Наша готовность [организовать встречу по Украине на высшем уровне] хорошо известна, и в настоящее время мы поддерживаем контакт с Россией и Украиной для содействия переговорам между сторонами», — подчеркнул он.

В МИД Швейцарии не стали комментировать, поступали ли сейчас в ведомство запросы на организацию переговоров президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского. При этом министерство активно работает над достижением дипломатического решения конфликта, указал Николя Бидо.

Вечером 4 июня Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо Владимиру Путину. В нем он, в частности, предложил российскому лидеру провести встречу в Швейцарии, Турции или одной из арабских стран.

