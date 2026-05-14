Дачникам раскрыли способ сэкономить на электричестве

Инженер Кортышева: Сэкономить на электричестве на даче поможет сельский тариф

Сэкономить на оплате электричества на даче поможет льготный сельский тариф. Способ сократить расходы на свет и тепло на загородном участке раскрыла россиянам кадастровый инженер Александра Кортышева, пишет aif.ru.

Однако, чтобы воспользоваться таким тарифом, нужно соблюсти несколько условий. Так, дом должен быть зарегистрирован в ЕГРН как жилой, а не как садовый. В адресе жилья также необходимо наличие сельского населенного пункта — это может быть село, деревня, поселок или станица.

Статус своего дома можно проверить по актуальной выписке из ЕГРН, рассказала эксперт. Если в адресе дома населенный пункт не указан, можно обратиться в местную администрацию и попросить поменять данные на корректные. По словам Кортышевой, сельский тариф позволит сэкономить 25-30 процентов по сравнению с обычным тарифом на электроэнергию.

