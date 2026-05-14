Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:00, 14 мая 2026Экономика

Дачникам раскрыли способ сэкономить на электричестве

Инженер Кортышева: Сэкономить на электричестве на даче поможет сельский тариф
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Сэкономить на оплате электричества на даче поможет льготный сельский тариф. Способ сократить расходы на свет и тепло на загородном участке раскрыла россиянам кадастровый инженер Александра Кортышева, пишет aif.ru.

Однако, чтобы воспользоваться таким тарифом, нужно соблюсти несколько условий. Так, дом должен быть зарегистрирован в ЕГРН как жилой, а не как садовый. В адресе жилья также необходимо наличие сельского населенного пункта — это может быть село, деревня, поселок или станица.

Статус своего дома можно проверить по актуальной выписке из ЕГРН, рассказала эксперт. Если в адресе дома населенный пункт не указан, можно обратиться в местную администрацию и попросить поменять данные на корректные. По словам Кортышевой, сельский тариф позволит сэкономить 25-30 процентов по сравнению с обычным тарифом на электроэнергию.

Ранее председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов назвал нанесение белой краски на стволы деревьев на даче пустой тратой сил.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России атаковали «село олигархов» под Киевом

    Производитель ракет Flamingo пожаловался на задержки из-за «кошелька Зеленского»

    Россиянин доехал до Китая на велосипеде в кратчайший срок и поделился опытом

    Отели Турции решили снизить цены из-за оттока туристов

    Раскрыто безвредное для сердца количество яиц в день

    Обругавшего болельщиков вратаря «Пари НН» оштрафовали

    Ушедший с поста брянского губернатора Богомаз высказался о врио главы региона

    Мендель обрушилась с критикой на Зеленского на фоне ареста Ермака

    Китайский Changan анонсировал в России новый лифтбек

    Рельефы с «обитателями Казани» спрятали во дворах центра города

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok