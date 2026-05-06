Популярное действие на даче назвали пустой тратой сил

Садовод Туманов: Белить деревья на даче в мае бесполезно

Белить деревья на даче в мае — пустая трата сил. Бесполезным популярное действие на загородном участке назвал председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов в беседе с «Радио 1».

Специалист признался, что за свою жизнь не побелил ни одного дерева и считает это совершенно ненужным. «Опасность солнечных ожогов прошла еще в марте, поэтому это делать нужно было либо с осени, либо в начале марта. Сейчас бесполезно», — подчеркнул Туманов.

Вместо нанесения белой краски на стволы растений садовод посоветовал заняться культивацией почвы, чтобы убрать сорняки и насытить землю кислородом.

