Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:27, 6 мая 2026Экономика

Популярное действие на даче назвали пустой тратой сил

Садовод Туманов: Белить деревья на даче в мае бесполезно
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Anakumka / Shutterstock / Fotodom

Белить деревья на даче в мае — пустая трата сил. Бесполезным популярное действие на загородном участке назвал председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов в беседе с «Радио 1».

Специалист признался, что за свою жизнь не побелил ни одного дерева и считает это совершенно ненужным. «Опасность солнечных ожогов прошла еще в марте, поэтому это делать нужно было либо с осени, либо в начале марта. Сейчас бесполезно», — подчеркнул Туманов.

Вместо нанесения белой краски на стволы растений садовод посоветовал заняться культивацией почвы, чтобы убрать сорняки и насытить землю кислородом.

Ранее россиянам назвали бюджетный способ обустроить зону барбекю на даче. Для этого понадобится переносной магнал, минимум мебели и заранее подготовленная площадка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В украинском плену обнаружили двух пропавших российских офицеров. Об их судьбе ничего не знали больше года

    Россиянам назвали устаревшую мужскую одежду

    Слон затоптал мужчину, разгромил храм и попал на видео

    В России рассказали о мировом лидерстве в области тяжелых вертолетов

    Россиянка обвинила врачей в смерти ребенка во время родов

    Умер основатель CNN

    Назван причастный к подрыву ставшего легендой российского мэра

    В российском регионе пожаловались на месяц без воды

    Раскрыта причина задержки ответа Ирана на предложение США о мире

    Названы российские города с самым дешевым жильем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok