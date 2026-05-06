Раскрыт бюджетный способ обустроить зону барбекю на даче

Менеджер Михайлов: Персональный мангал подойдет для бюджетной зоны барбекю

Переносной мангал хорошо подойдет тем, кто хочет обустроить бюджетную зону барбекю на даче. О том, как это сделать, рассказал менеджер по продажам СТД «Петрович» Григорий Белоусов-Михайлов в беседе с NEWS.ru.

По словам эксперта, самым простым вариантом для сезонного использования будет зона с переносным мангалом, минимальной мебелью и просто подготовке площадки. Будет достаточно снять дерн и засыпать участок гравием или щебнем, а также установить складные стулья и автономные светильники. Такой вариант легко демонтировать в зимний период.

Для более продвинутой зоны можно использовать дачный сезонный комплект. В него входит стационарная площадка, навес, позволяющий готовить в любую погоду, и полноценная обеденная зона. Для основания подойдет плитка, клинкер или камень — эти материалы хорошо выдерживают нагрузку и перепады температуры.

Самым дорогим вариантом является всесезонная зона под ключ. Она представляет собой капитальное сооружение с фундаментом, крышей, станами и стационарным оборудованием. Такие постройки часто совмещают с летней кухней: проводят воду, электричество, оснащают мойкой и системой хранения.

Ранее инструктор по профилактике пропаж Наталия Абрамова назвала самые опасные для детей места на даче. По ее словам, особенную осторожность стоит соблюдать с колодцами, выгребными ямами и накопителями воды.