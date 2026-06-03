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13:50, 3 июня 2026Авто

Ушедший из России автогигант объявил крупнейший отзыв машин

Ford отзовет почти 420 тысяч Expedition и Navigator из-за дефекта ремней безопасности
Марина Аверкина

Фото: Rebecca Cook / Reuters

Американский Ford, прекративший официальные продажи на российском рынке, объявил крупнейший отзыв, который затронет 419 967 автомобилей, проданных в США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA).

По данным регулятора, причиной сервисной кампании стала неисправность ремней безопасности. Они могут неправильно втягиваться или вытягиваться и не обеспечивают надежную фиксацию пассажира, что увеличивает вероятность травм при ДТП. Речь о преднатяжителях ремней водительского и переднего пассажирского сидений. Эти механизмы способны самопроизвольно блокировать лямку, мешая ее свободному ходу.

Под отзыв попали отдельные модели Expedition и Lincoln Navigator, выпущенные в 2018–2022 годах. Дилеры проверят натяжные устройства и, если потребуется, бесплатно их заменят, заявили в Ford Motor.

Ранее японский Nissan сообщил об отзыве кроссовера Nissan Kicks. Сервисная кампания затрагивает 51 598 машин 2025 и 2026 годов выпуска. Национальное управление безопасностью движения заявило о дефекте, при котором полностью цифровая приборная панель способна неожиданно гаснуть при запуске двигателя.

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