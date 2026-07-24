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Силовые структуры
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18:28, 24 июля 2026 (обновлено: 18:39, 24 июля 2026)Силовые структуры

Россиянин попросил ужесточить свое наказание из-за панических атак на работе

В Петербурге осужденный за угрозу убийством попросил ужесточить ему наказание
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Nutlegal Photographer / Shutterstock / Fotodom

В Санкт-Петербурге осужденный за угрозы попросил мирового судью ужесточить ему наказание из-за панических атак. Об этом «Ленте.ру» сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

По ее данным, молодого человека приговорили к 250 часам обязательных работ, 96 из них он отработал в ЖКС №1 Василеостровского района, однако после бросил. В результате инспекция направила в суд представление о замене неотработанных часов более строгим наказанием.

Фигурант явился в суд и стал просить заменить ему работы на лишение свободы, потому что эти работы вызывают у него панические атаки. Однако судья не стала определять молодого человека в колонию, а назначила принудительные работы.

Ранее сообщалось, что в Москве суд назначил арест мужчине за съемку под юбками девушек.

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