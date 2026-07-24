Мужчина снимал под юбками девушек в центре Москвы

Тверской районный суд Москвы назначил административный арест на десять суток Михаилу Ончурову, который снимал видео под юбками девушек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.
Суд установил, что днем 22 июля мужчина в подземном переходе на Тверской улице вел скрытую съемку на телефон под юбками прохожих без их согласия. В отношении Ончурова был составлен протокол по статье о мелком хулиганстве.
Ранее сообщалось, что в Москве суд арестовал на 10 суток мужчину, поднявшего пассажирке метро подол юбки.