Мужчина снимал под юбками девушек в центре Москвы

В Москве суд назначил арест мужчине за съемку под юбками девушек

Тверской районный суд Москвы назначил административный арест на десять суток Михаилу Ончурову, который снимал видео под юбками девушек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Суд установил, что днем 22 июля мужчина в подземном переходе на Тверской улице вел скрытую съемку на телефон под юбками прохожих без их согласия. В отношении Ончурова был составлен протокол по статье о мелком хулиганстве.

Ранее сообщалось, что в Москве суд арестовал на 10 суток мужчину, поднявшего пассажирке метро подол юбки.

