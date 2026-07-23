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Силовые структуры
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18:01, 23 июля 2026 (обновлено: 18:08, 23 июля 2026)Силовые структуры

Задравшему юбку пассажирке метро в Москве избрали наказание

В Москве суд арестовал на 10 суток мужчину, поднявшего пассажирке метро подол юбки
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Тверской суд Москвы арестовал на десять суток Ивана Титова, который поднял пассажирке метро подол юбки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Установлено, что 10 июня мужчина на эскалаторе станции метро «Тверская» задрал юбку потерпевшей, которая стояла впереди него, после этого он побежал по эскалатору вверх. Суд отметил, что своими действиями Титов проявил «высшую степень бесстыдства и непристойности».

В отношении мужчины был составлен протокол о мелком хулиганстве. Максимальное наказание — административный арест на 15 суток.

Ранее сообщалось, что в Архангельске задержали жителя за домогательства к ребенку на остановке.

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