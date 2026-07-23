Задравшему юбку пассажирке метро в Москве избрали наказание

В Москве суд арестовал на 10 суток мужчину, поднявшего пассажирке метро подол юбки

Тверской суд Москвы арестовал на десять суток Ивана Титова, который поднял пассажирке метро подол юбки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Установлено, что 10 июня мужчина на эскалаторе станции метро «Тверская» задрал юбку потерпевшей, которая стояла впереди него, после этого он побежал по эскалатору вверх. Суд отметил, что своими действиями Титов проявил «высшую степень бесстыдства и непристойности».

В отношении мужчины был составлен протокол о мелком хулиганстве. Максимальное наказание — административный арест на 15 суток.

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