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18:10, 24 июля 2026 (обновлено: 18:15, 24 июля 2026)Экономика

Центробанк понизил официальные курсы доллара и евро

Центральный банк России понизил официальный курс доллара
Вячеслав Агапов

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Центральный банк России понизил официальные курсы зарубежных валют на выходные и понедельник, 27 июля. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Центробанк опустил курс доллара на 37 копеек. Американская валюта подешевела с 78,4 до 78,03 рубля.

Также регулятор снизил курс европейской валюты. Евро подешевел почти на 50 копеек, с 89,44 до 88,98 рубля.

Изменилась также стоимость китайского юаня. Официальный курс на понедельник составит 11,5 вместо 11,58 рубля.

Председатель комитета по цифровому и технологическому суверенитетам Делового экономического центра СНГ, руководитель лаборатории по вопросам онтологии когнитивного, цифрового и технологического суверенитету при МНИИПУ Александр Гриф полагает, что курс доллара до конца лета может составить 82-86 рублей. В рамках базового сценария отечественная валюта будет слабеть на фоне высокой ставки и сниженного спроса на импорт.

Инвестиционный советник Игорь Файнман полагает, что к концу лета курс доллара может подняться до 80 рублей. Растущий спрос россиян на американскую валюту вкупе с валютными интервенциями Минфина может оказать давление на рубль в обозримом будущем.

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