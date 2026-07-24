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18:20, 24 июля 2026 (обновлено: 18:25, 24 июля 2026)Моя страна

В Дагестане показали ковер ручной работы за 15 миллионов рублей

На выставке в Дагестане показали ковер с изображением крепости Нарын-кала за 15 млн рублей
Мария Винар

Кадр: Telegram-канал Mash Gor

На выставке в Дагестане показали ковер ручной работы за 15 миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor.

20 мастеров соткали ковер с изображением крепости Нарын-кала в Дербенте. Над ним специалисты работали два года.

Директор производства Сабир Шихов рассказал, что в настоящее время подобные ковры ценятся как произведение искусства. «Мы сделали очень кропотливый труд. Это же искусство. Цена может быть и два миллиона, и три миллиона. Мы в принципе думаем, что 15 миллионов — это хорошая цена для него», — объяснил он.

В то же время Шихов отметил, что само ремесло постепенно в республике исчезает. По его словам, ранее в Дербенте работали около 12 тысяч ковровщиц, но сейчас их осталось примерно 100. Большинство мастеров уже на пенсии, а молодые люди не заинтересованы в этой профессии.

Ранее в Дагестане придумали новый способ знакомства с традициями.

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