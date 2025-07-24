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13:20, 24 июля 2025Моя страна

В Дагестане придумали новый способ знакомства с традициями

В Дагестане откроется фестиваль «Аллея мастеров»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

В Махачкале 26 июля стартует фестиваль народных художественных промыслов и ремесел «Аллея мастеров». Об этом сообщается на сайте Минтуризма Дагестана.

Фестиваль будут проводить на проспекте Имама Шамиля, 42, каждую субботу и воскресенье до 21 сентября.

«Посетители смогут ознакомиться с традиционными ремеслами народов Дагестана, принять участие в мастер-классах и приобрести изделия ручной работы», — говорится в сообщении.

26 июля гостей ждет выставка-ярмарка изделий народных художественных промыслов, мастер-классы от мастеров-ремесленников, анимационная программа для детей, официальная церемония открытия, концерт с участием артистов дагестанской эстрады.

Ранее сообщалось, что в горах Сочи с 28 июля по 3 августа будет проходить гастрофестиваль в русском стиле. Во время мероприятия ведущие гастрономические заведения города представят блюда традиционной русской кухни в ее современном прочтении.

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