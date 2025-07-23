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17:31, 23 июля 2025Моя страна

В горах Сочи пройдет фестиваль традиционной русской кухни

На курорте «Роза Хутор» пройдет гастрофестиваль в русском стиле
Алина Черненко

Фото: пресс-служба курорта «Роза Хутор»

В горах Сочи с 28 июля по 3 августа будет проходить гастрофестиваль в русском стиле. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе российского горного курорта «Роза Хутор».

Уточняется, что во время мероприятия ведущие гастрономические заведения города представят блюда традиционной русской кухни в ее современном прочтении. 

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«Шеф-повара активно экспериментируют с традиционными рецептами в поиске новых гастрономических решений. Думаю, они смогут по-настоящему удивить и восхитить наших гостей», — заявил бренд-шеф ресторанов «Розы Хутор» Валентин Шин. 

В фестивале примут участие более десяти ресторанов курорта «Роза Хутор» и Сочи. Помимо комбинированных сет-меню, гостей ожидают дегустации блюд от разных заведений и местных производителей, мастер-классы от шеф-поваров, розыгрыши с призами и музыкальная программа.

Ранее сообщалось, что летом 2025 года на курорте «Роза Хутор» для туристов откроют 27 пеших троп в горах. Они проходят по реликтовым лесам, мимо водопадов, озер и смотровых площадок.

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