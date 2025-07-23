В горах Сочи пройдет фестиваль традиционной русской кухни

На курорте «Роза Хутор» пройдет гастрофестиваль в русском стиле

В горах Сочи с 28 июля по 3 августа будет проходить гастрофестиваль в русском стиле. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе российского горного курорта «Роза Хутор».

Уточняется, что во время мероприятия ведущие гастрономические заведения города представят блюда традиционной русской кухни в ее современном прочтении.

«Шеф-повара активно экспериментируют с традиционными рецептами в поиске новых гастрономических решений. Думаю, они смогут по-настоящему удивить и восхитить наших гостей», — заявил бренд-шеф ресторанов «Розы Хутор» Валентин Шин.

В фестивале примут участие более десяти ресторанов курорта «Роза Хутор» и Сочи. Помимо комбинированных сет-меню, гостей ожидают дегустации блюд от разных заведений и местных производителей, мастер-классы от шеф-поваров, розыгрыши с призами и музыкальная программа.

Ранее сообщалось, что летом 2025 года на курорте «Роза Хутор» для туристов откроют 27 пеших троп в горах. Они проходят по реликтовым лесам, мимо водопадов, озер и смотровых площадок.

