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16:43, 25 июня 2025Моя страна

В Сочи для туристов откроют новые пешие тропы в горах

Летом на курорте «Роза Хутор» для туристов откроют 27 пеших троп в горах
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: пресс-служба курорта «Роза Хутор»

Летом 2025 года для туристов откроют 27 новых пеших троп в горах Сочи. Об этом сообщает пресс-служба курорта «Роза Хутор», материал есть у «Ленты.ру».

Отмечается, что сейчас общая протяженность горных троп составляет 64 километра, по ним можно проложить более 110 километров разных маршрутов. Их запускают постепенно в зависимости от погоды, главный приоритет — комфортные и безопасные условия для природного туризма.

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Туристические тропы на «Роза Хуторе» проходят по реликтовым лесам, мимо водопадов, озер и смотровых площадок, причем маршруты различаются по уровню сложности.

Например, новичкам больше всего подойдет малое кольцо «Тропы здоровья». Более опытным туристам будет интересно пройти вместе с гидами по маршруту «Юрьев Хутор», который ведет к горному цирку.

Ранее в Сочи встретили трехмиллионного туриста с начала года. Отмечалось, что город продолжает бить рекорды по популярности у отдыхающих.

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