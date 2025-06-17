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19:21, 17 июня 2025Моя страна

В российском курортном городе встретили трехмиллионного туриста с начала года

В Сочи встретили трехмиллионного с начала года туриста
Мария Винар

Фото: Администрация муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края

В Сочи встретили трехмиллионного туриста с начала года. Соответствующее сообщение появилось на официальном портале российского курортного города.

Юбилейным гостем стал житель Москвы Юрий Пирог, который прилетел на отдых с женой и внуком. Мужчину и его семью встретили в аэропорту Сочи. Представители администрации курорта и отеля вручили ему памятное удостоверение, подарки и сертификат на обслуживание в зале повышенного комфорта.

«Сочи продолжает бить рекорды популярности среди туристов. В середине июня встречаем трехмиллионного туриста — на неделю раньше, чем в прошлом году. Рост турпотока в среднем отмечаем на уровне пяти процентов. В городе на сегодняшний день единовременно отдыхает более 160 тысяч гостей из нашей страны и зарубежья», — рассказал мэр Сочи Андрей Прошунин.

Ранее аналитики назвали главные направления для экономного отдыха в России в июне 2025 года.

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