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18:56, 17 июня 2025Моя страна

Названы главные направления для экономного отдыха в России в июне

Курорты Крыма лидируют в рейтинге направлений для экономного отдыха в июне
Алина Черненко

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Аналитики сервиса бронирования отелей и квартир «Твил.ру» назвали главные направления для экономного отдыха в России в июне 2025 года. Соответствующее исследование оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Отмечается, что в рейтинге лидируют города и курорты Крыма. На первом месте расположилась Керчь — средняя стоимость ночи в местных отелях составляет 2,4 тысячи рублей. На втором месте — город Саки (2,5 тысячи рублей), а на третьем — поселок Николаевка (2,5 тысячи рублей).

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Кроме того, в десятку вошли крымский поселок Курортное, а также города Феодосия, Судак и Евпатория, Ессентуки в Ставропольском крае, Краснодар и поселок Кучугуры в Краснодарском крае.

Ранее сообщалось, что российские туристы, любящие пляжный отдых, предпочли Анапе другие курорты страны. Так, соотечественники выбрали для летнего отпуска западный и восточный берега Крыма, Дагестан, курорты Азовского моря Краснодарского края.

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