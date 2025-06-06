Россияне предпочли Анапе другие курорты страны

«Алеан»: Россияне предпочли Анапе Крым и Дагестан

Российские туристы, выбирающие отдых на пляже, предпочли Анапе другие курорты страны. Об этом говорится в исследовании туроператора «Алеан», оно оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Так, соотечественники выбрали для летнего отпуска западный и восточный берег Крыма, Дагестан, курорты Азовского моря Краснодарского края. «В сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 15 процентов больше бронирований на лето приходится на курорты Ейского и Темрюкского района Краснодарского края, где есть песчано-ракушечные пляжи», — указано в материале.

В Дагестане песчаные пляжи можно найти в Махачкале, Избербаше, Манаскенте, Каспийске, Дербенте. А на Черном море — в Евпатории, поселке Прибрежное, в Саки (у отеля «Прибой»), поселках Черноморское, Оленевка, Поповка, Межводное, в Феодосии, центральной части Судака, Береговом, в поселке Новый Свет.

Ранее россияне назвали «красные флаги» при выборе туров. Они обращают внимание на негативные отзывы и безопасность региона.

