Российские туристы назвали «красные флаги» при выборе туров

При выборе туров россияне обращают внимание на негативные отзывы и безопасность

При выборе туров для путешествий российские туристы обращают внимание на негативные отзывы и безопасность региона. «Красные флаги» они назвали в рамках опроса агрегатора туров Onlinetours, результаты оказались в распоряжении «Ленты.ру».

Так, на отзывы смотрят 63 процента опрошенных, а на безопасность — 57 процентов. Еще 48 процентов респондентов откажутся от тура из-за высокой цены, а 35 процентов — из-за сложностей с получением визы.

Ранее сообщалось, что число бронирований туров в Крым на лето выросло на 44 процента. В числе наиболее популярных у россиян курортов оказались Коктебель, Евпатория, Ялта, Алушта, Судак, Феодосия.

