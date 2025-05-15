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16:44, 15 мая 2025Моя страна

Российские туристы назвали «красные флаги» при выборе туров

При выборе туров россияне обращают внимание на негативные отзывы и безопасность
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: ogsolmaz / Shutterstock / Fotodom

При выборе туров для путешествий российские туристы обращают внимание на негативные отзывы и безопасность региона. «Красные флаги» они назвали в рамках опроса агрегатора туров Onlinetours, результаты оказались в распоряжении «Ленты.ру».

Так, на отзывы смотрят 63 процента опрошенных, а на безопасность — 57 процентов. Еще 48 процентов респондентов откажутся от тура из-за высокой цены, а 35 процентов — из-за сложностей с получением визы.

Ранее сообщалось, что число бронирований туров в Крым на лето выросло на 44 процента. В числе наиболее популярных у россиян курортов оказались Коктебель, Евпатория, Ялта, Алушта, Судак, Феодосия.

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