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19:37, 12 мая 2025Моя страна

Россияне массово устремились на отдых в Крыму летом

РСТ: Число бронирований туров в Крым выросло на 44 процента
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: «Лента.Ру»

Российские туристы массово устремились летом на отдых в Крыму — число бронирований туров на полуостров выросло на 44 процента в сравнении с тем же периодом 2024 года. Об этом сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ) со ссылкой на платформу Travelline.

Уточняется, что в числе наиболее популярных курортов Коктебель, Евпатория, Ялта, Алушта, Судак, Феодосия. «Июнь-август бронируется на 40-60 процентов лучше, чем год назад, осенние месяцы показывают практически двойной прирост», — замечают эксперты.

Ранее сообщалось, что в Дагестане захотели запустить прямые рейсы в Оман. Уточняется, что контакты между предпринимателями из российского региона и страной Ближнего Востока состоялись на полях бизнес-форума «Оман — Россия».

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