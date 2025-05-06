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19:26, 6 мая 2025Моя страна

В одном регионе России захотели запустить прямые рейсы в Оман

ТАСС: В Дагестане захотели запустить прямые рейсы в Оман
Алина Черненко

Фото: Муса Салгереев / ТАСС

В Дагестане захотели запустить прямые рейсы в Оман. Об этом заявил премьер республики Абдулмуслим Абдулмуслимов, его слова приводит ТАСС.

Уточняется, что контакты между предпринимателями из российского региона и страной Ближнего Востока состоялись на полях бизнес-форума «Оман — Россия. Правительство Дагестана» в Маскате.

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По словам Абдулмуслимова, открытие прямого рейса из столицы Омана в Махачкалу станет большим толчком для осуществления совместных проектов. Он добавил, что поддержку этой инициативы уже выразила оманская сторона.

Спикер также отметил, что Дагестан — туристическая мекка России, регион принимает в год около двух миллионов туристов. «Для нас будет очень значимо иметь туристическое взаимодействие с Султанатом Оман», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что туроператоры отметили всплеск продаж туров в Дагестан на майские праздники и лето. У некоторых компаний рост спроса достигает 100 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

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