Изрубивший бывшую жену и ее нового ухажера россиянин выслушал приговор

В Челябинске осудили мужчину, напавшего с мачете на бывшую жену

В Челябинске осудили мужчину, напавшего с мачете на бывшую жену. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Как установил суд, утром 31 октября 2025 года 37-летний местный житель, находясь рядом с одним из домов по улице Румянцева, на почве резко возникших личных неприязненных отношений с целью расправы над бывшей женой и ее сожителем нанес им множественные удары мачете по голове и телу.

Довести до конца преступный умысел он не смог из-за активного сопротивления пострадавших и пресечения его действий очевидцами и сотрудниками ППС. Также им была оказана своевременная медицинская помощь.

Он признан виновным по статье 30, 105 («Покушение на убийство двух или более лиц, совершенное с особой жестокостью») УК РФ. Суд приговорил мужчину к 12 годам колонии строгого режима. Также удовлетворены иски о возмещении морального вреда. В пользу бывшей жены в размере 700 тысяч рублей, а в отношении второго потерпевшего 2,5 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что вооруженный мачете россиянин изрубил бывшую жену и ее нового ухажера.