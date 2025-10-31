Вооруженный мачете россиянин изрубил бывшую жену и ее нового ухажера

В Челябинске 37-летний местный житель напал на бывшую жену и ее нового ухажера. Об этом сообщает Е.1

По данным издания, ревнивец подкараулил пару возле подъезда дома и набросился на них с мачете. Он нанес 34-летней женщине и 39-летнему мужчине несколько рубленых ран. Пострадавшим удалось выжить благодаря очевидцам, которые забили тревогу и своевременно вызвали скорую помощь.

Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции, в ближайшее время ему изберут меру пресечения. Возбуждено уголовное дело о покушении.