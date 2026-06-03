Многодетная россиянка не пережила третьи роды

В Уфе многодетная мать не пережила третьи роды

В Уфе многодетная мать не пережила третьи роды, так как у нее возникла аллергия на анестезию. Об этом пишет Baza в Telegram.

На 38-й неделе россиянку планово госпитализировали в Республиканский клинический перинатальный центр и по медицинским рекомендациям решили провести кесарево сечение вместо естественных родов.

По данным канала, когда женщину начали готовить к операции, ей ввели спинальную анестезию с препаратом «бупивакаин» (мощный местный анестетик длительного действия амидного типа — прим. Ленты.ру), после чего за считанные минуты она впала в кому.

Сообщается, что у россиянки родилась дочка. Однако мать медики спасти не смогли — женщины не стало спустя два дня после родов.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Предварительно, у роженицы случился анафилактический шок на лекарственный препарат.

Ранее в Симферополе врачи ошибочно вырезали пациентке матку через день после того, как не стало ее новорожденного ребенка. По данному факту также было возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью.