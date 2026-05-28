Россиянке ошибочно вырезали матку через день после смерти ее новорожденного ребенка

В Симферополе врачи ошибочно вырезали пациентке матку через день после смерти ее новорожденного ребенка. Об этом пишут «Осторожно, новости» в Telegram.

Ранее 31-летняя Виктория Татуревич рассказала, что в ноябре 2025 года в перинатальном центре Симферополя ей сделали экстренное кесарево сечение. Однако вместо положенных 30 минут россиянка ждала процедуру около двух часов. За это время у нее начались выделения с кровью и отошли воды зеленого цвета. Два дня спустя врачи констатировали смерть младенца. Согласно официальным данным, причиной стал сепсис. Тогда пациентка обвинила медиков в халатности, после чего были возбуждены два уголовных дела.

По словам собеседницы издания, в послеродовом отделении у нее поднялась температура. Проведя осмотр, врачи заявили, что показатели пациентки ухудшились и направили Татуревич в реанимацию. Анализы выявили повышение желчного пигмента билирубина в организме россиянки. По ее словам, это связано с хроническим заболеванием. Однако медики подумали, что показатель нарушен из-за сепсиса и поражения печени, заявив о необходимости удалить матку.

В то же время терапевт не увидел основания для удаления органа, пишет канал. Несмотря на это, другие врачи настояли, что матку нельзя оставлять из-за опасности для жизни. Испугавшись, женщина подписала согласие на операцию.

На проведенном после этого телемедицинском консилиуме внештатный акушер Минздрава России Владимир Климов также выразил мнение, что сепсис у пациентки отсутствует и в хирургическом вмешательстве нет необходимости. Как утверждает Татуревич, главврач проигнорировал это и не стал отменять свое решение, после чего матку все таки удалили.

Как пишет канал, по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. Однако россиянка боится, что его могут закрыть и требует отстранить медиков, проводивших операцию.

