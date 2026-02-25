Россиянка потеряла ребенка из-за игнорирования сотрудников перинатального центра

Жительница Симферополя потеряла ребенка из-за игнорирования медиков

Жительница Симферополя потеряла ребенка из-за игнорирования сотрудников перинатального центра. Россиянка отметила в разговоре с Telegram-каналом «Осторожно, новости», что плод не шевелился примерно сутки, а медики посоветовали ей «попить сладкого чая».

31-летняя женщина пояснила, что в конце ноября прошлого года на 32-й неделе беременности у нее отошли воды. При поступлении в перинатальный центр города у роженицы были хорошие анализы, ребенок активно шевелился. Поскольку беременность была недоношенной, врачи предложили ее пролонгировать. На вторые сутки женщина обратила внимание, что ребенок перестал шевелиться. Ей выписали направление на УЗИ, которое диагностировало у нее маловодье. При этом пациентка продолжала жаловаться на отсутствие шевеления, на озноб и головную боль. Ее тревожные симптомы никого из сотрудников центра не интересовали.

Когда роженица снова обратилась к доктору, тот назначил ей КТГ. Плод по-прежнему не шевелился, но врач не увидел в этом ничего критичного и рекомендовал пациентке выпить чаю. Спустя несколько часов женщину направили на экстренное кесарево из-за критического показателя краткосрочной вариабельности. Она прождала в очереди на операцию около двух часов вместо положенных 30 минут. У нее начались кровянистые выделения и отошли воды зеленого цвета.

Когда жительнице Симферополя делали кесарево, врач сказала, что «малыш просто покакал». Младенца спасти не удалось, роженица получила тяжкий вред здоровью. По официальным данным, причина трагедией с новорожденным стал сепсис, но перинатальный центр не передал эту информацию в Роспотребнадзор. Было возбуждено два уголовных дела. Россиянка выразила опасения, что врачи могут избежать наказания.

Ранее сообщалось, что новорожденный стал неизлечимо больным из-за халатности врачей в Санкт-Петербурге.