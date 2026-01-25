Реклама

Новорожденный стал неизлечимо больным из-за халатности врачей в Санкт-Петербурге

Екатерина Ештокина

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Россиянка Светлана (фамилия не уточняется) столкнулась с халатностью врачей в роддоме Санкт-Петербурга и стала матерью неизлечимо больного ребенка. Материал публикует Telegram-канал Baza.

Женщина рассказала, что заключила контракт с акушером‑гинекологом Инной Ж. и акушеркой в Роддоме № 9 за 90 тысяч рублей. По ее словам, беременность протекала без осложнений.

Однако на 39-й неделе россиянка почувствовала боли в животе и обратилась к врачу. Доктор, в свою очередь, не пригласила пациентку на осмотр, дала рекомендации по телефону и убедила, что беспокоиться не о чем. В результате ночью Светлане стало хуже, и она самостоятельно госпитализировалась в роддом.

Светлана подчеркнула, что врач приехала в недовольном расположении духа, поскольку это был выходной день, и намеревалась купировать родовую деятельность. В то же время роженице лучше не становилось, но врач не отреагировала на жалобы и ушла домой.

На следующий день у пациентки отошли зеленые воды и возобновилась острая боль. Когда у женщины пошла кровь, ей оказали помощь. Выяснилось, что у Светланы было отслоение плаценты, и ребенок задыхался в утробе. Вследствие этого он получил тотальное поражение головного мозга и на всю жизнь остался лежачим инвалидом. Так, новорожденный не видит, не слышит, не может самостоятельно держать голову и глотать, а также питается только через гастростому и страдает от судорог.

Следователи возбудили уголовное дело и выявили, что ребенок пострадал от действий врачей. В свою очередь роддом признал некачественное оказание помощи. Экспертиза показала около 10 нарушений со стороны персонала больницы. Отмечается, что медики продолжают работать.

Ранее в январе российских врачей обвинили в остановке сердца беременной пациентки на 10 минут. В ходе операции на этапе анестезии и интубации сердце перестало биться.

