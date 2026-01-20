Российских врачей обвинили в остановке сердца беременной пациентки на 10 минут

В Нижегородской области врачей обвинили в состоянии клинической смерти пациентки

В Нижегородской области врачей роддома города Уреня обвинили в состоянии клинической смерти пациентки во время планового кесарева сечения. Об этом пишет Mash в Telegram.

Как выяснило издание, 39-летняя россиянка поступила в роддом в конце ноября 2025 года. Отмечается, что беременность протекала без осложнений. Однако в ходе операции на этапе анестезии и интубации сердце остановилось примерно на 10 минут. Ребенка спасли, но его мать осталась в вегетативном состоянии, в котором пребывает почти два месяца.

Сейчас женщина находится в областной больнице в Нижнем Новгороде. Она дышит самостоятельно, но магнитно-резонансная томография (МРТ) показала необратимое поражение коры мозга из-за нехватки кислорода. Врачи утверждают, что причиной произошедшего мог стать аномально развитый надгортанник пациентки — согласно прикрепленным к посту документам, провести интубацию удалось только с четвертой попытки.

В свою очередь, муж россиянки, оставшийся с двумя детьми, обвиняет врачей в ошибке при анестезии. По его словам, в роддоме Уреня кесарево делают только под общим наркозом, что встречается крайне редко. Мужчина обратился с жалобами в Минздрав и надзорные органы. Для установления обстоятельств произошедшего назначена экспертиза.

Ранее житель Ставропольского края обвинил врачей местного роддома во лжи после смерти его беременной жены и нерожденного ребенка. Согласно официальной версии медучреждения, россиянка не выжила из-за эмболии околоплодными водами. Однако ее супруг считает, что она упала в палате или со ступенек, пролежав так до утреннего обхода, когда ее обнаружили уже без признаков жизни.