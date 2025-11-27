Россиянин обвинил врачей во лжи о смерти беременной жены и нерожденного ребенка

Житель Железноводска обвинил врачей во лжи о смерти беременной жены и ребенка

Житель Железноводска Ставропольского края обвинил врачей местного роддома во лжи после смерти его беременной жены и нерожденного ребенка. Об этом пишет Mash в Telegram.

Как выяснило издание, россиянку доставили в медучреждение в предродовом состоянии. В ночь на 27 ноября она отправила супругу сообщение, в котором написала, что у нее все хорошо. Однако через 4,5 часа с мужчиной связался врач, рассказавший о смерти женщины и ребенка.

Согласно официальной версии медучреждения, причиной смерти ребенка и его матери стала эмболия околоплодными водами — попадание жидкости в легочный кровоток матери, что может привести к остановке дыхания и сердца. Как поясняется в посте, это редкое осложнение, встречающееся у 1 из 20 тысяч беременных женщин. К такому состоянию могут привести травмы живота, диабет, интенсивные схватки и возраст.

По информации канала, на следующий день врачи проговорились, что в ночь смерти женщина пошла с медсестрой в туалет и упала. Тело жены мужу не показали, не пустив в морг, однако ему стало известно о синяках на голове женщины. Россиянин считает, что его супруга упала в палате или со ступенек, пролежав так до утреннего обхода, когда ее обнаружили уже без признаков жизни.

Расследованием смерти в роддоме Железноводска занимается Следственный комитет, который возбудил уголовное дело. Проверку также проводит региональный Минздрав. В самом роддоме комментировать произошедшее журналистам отказались.

Ранее жительница Самары обвинила врачей в смерти новорожденного сына. По словам женщины, персонал медучреждения был груб с ней и некачественно выполнил свою работу. В своих соцсетях она написала, что мальчику «не оставили шансов выжить».

