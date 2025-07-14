Россиянка обвинила врачей в смерти новорожденного сына

Жительница Самары обвинила врачей в смерти новорожденного сына

Жительница Самары обвинила врачей в смерти новорожденного сына. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Самара».

Роды прошли в одном из городских роддомов. Однако по неназванной причине спасти ребенка не удалось. После этого россиянка написала в соцсети, что мальчику «не оставили шансов выжить».

Женщина обвинила в случившемся врачей. Она утверждает, что персонал роддома был груб с ней, а работу выполнил некачественно. Семья обратилась за помощью к правоохранителям.

Ранее стало известно о смерти четырехмесячного младенца в Краснодаре. Перед этим ребенок несколько дней температурил, что его родителями было воспринято как реакция организма на прорезывание зубов. Предварительно, причиной смерти младенца стал менингит.