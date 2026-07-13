Мадьяр пригрозил президенту Венгрии Шуйоку отстранением от должности через пять дней

Парламент Венгрии начнет процедуру отстранения от должности президента республики Тамаша Шуйока, если он не подпишет законопроект о 17-й поправке к конституции страны, предусматривающей его отставку. Об этом заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр в своем аккаунте Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Если Шуйок не подпишет в течение пяти дней поправку, которая будет принята сегодня, то Государственное собрание (однопалатный парламент Венгрии — прим. «Ленты.ру») инициирует процедуру отстранения его от должности. После этого (...) президент республики уже не сможет осуществлять свои полномочия, и вместо него закон сможет подписать председатель Государственного собрания», — пригрозил он.

27 июня Мадьяр на основании опроса, проводимого на сайте правительства, заявил, что большинство венгров поддерживает ограничение сроков нахождения в должности депутата парламента 12 годами.

В опросе гражданам Венгрии предлагали выразить свое мнение по поводу 17-й поправки в конституцию страны. В ней правящая партия «Тиса» предлагает отправить в отставку президента страны Тамаша Шуйока, ограничить депутатские сроки 12 годами, а также усилить меры по борьбе с коррупцией.

