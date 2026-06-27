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08:02, 27 июня 2026Мир

Мадьяр сделал важное заявление о ситуации в Венгрии

Мадьяр: Венгры поддерживают ограничение депутатских сроков
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Laia Ros / Reuters

Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр на основании опроса, проводимого на сайте правительства, заявил, что большинство венгров поддерживает ограничение сроков нахождения в должности депутата парламента 12 годами. Об этом политик написал в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Ранее проводился опрос, гражданам предлагали отправить на почту венгерского правительства письмо и выразить свое мнение по поводу 17-й поправки в конституцию страны. В ней правящая партия «Тиса» предлагает отправить в отставку президента страны Тамаша Шуйока, ограничить депутатские сроки 12 годами, а также усилить меры по борьбе с коррупцией.

«В 95 процентах из 10 тысяч комментариев по 17-й поправке к конституции поддерживается ограничение срока полномочий депутатов», — отметил Мадьяр.

Венгерские эксперты по аналогии с законом «имени Орбана» о запрете занимать пост премьера дольше восьми лет называют его проектом «имени Фидеса». Он не позволит депутатам от партии экс-премьера Виктора Орбана баллотироваться в следующем цикле.

Ранее в Госдуме заявили, что с момента прихода на пост Петера Мадьяра отношения между Москвой и Будапештом изменились, но в целом остались дружественными. До этого помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков ответил на вопрос о планировании телефонного разговора российского лидера с Мадьяром. По его словам, пока он не планируется.

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