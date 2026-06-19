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12:52, 19 июня 2026РоссияЭксклюзив

В России высказались об изменении отношений с Венгрией

Депутат Чепа: Россия учитывает изменение отношений с Венгрией
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

С момента прихода на пост премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра, отношения между Москвой и Будапештом изменились, но в целом остались дружественными, сказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. Мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков ответил на вопрос о планировании телефонного разговора российского лидера с новым премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром. По его словам, пока он не планируется.

«Мы знаем, что венгры поддержали решение о выделении Украине транша в 90 миллиардов евро. И мы, очевидно, будем, учитывая все изменения, действовать в рамках существующей ситуации», — прокомментировал депутат.

Он также отметил, что отношения между Россией и Венгрией можно назвать дружественными. Между тем он подчеркнул, что в первую очередь страны защищают свои личные интересы и действуют исходя из них.

Ранее венгерский премьер-министр отказался полностью прекращать поставки российского газа. Он подчеркнул, что после завершения конфликта на востоке Европы ни одна из сторон не захочет вести новую холодную войну в энергетической сфере.

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