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07:26, 19 июня 2026Мир

Ушаков ответил на вопрос о планировании разговора Путина с Мадьяром

Ушаков: Разговор Путина с премьер-министром Венгрии Мадьяром пока не планируется
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / Global Look Press

Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков в разговоре с РИА Новости ответил на вопрос о планировании телефонного разговора российского лидера с новым премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром.

«Пока не планируется [телефонный разговор]», — заявил Ушаков.

Ушаков также добавил, что, несмотря на это, контакты между Россией и Венгрией есть. В Будапеште работает российское посольство, а венгерское осуществляет деятельность в Москве.

«Постоянно контакты проходят», — заключил Ушаков.

Ранее одно заявление Петера Мадьяра по российскому газу вызвало беспокойство в Европейском Союзе (ЕС).

А до этого венгерский премьер-министр отказался полностью прекращать поставки российского газа.

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